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美股聖誕節假期後復市表現不俗，納斯特指數周二(27日)再創紀錄新高，惟道瓊斯工業平均指數仍未能突破20000點關口，是為美中不足。

假日氣氛濃厚，加上踏入今年最後兩個交易日，美股交投淡靜，短期波動已沒有太大啟示作用，市場現正關注特朗普下月20日正式就任美國總統後，美股能否再戰高位？美滙指數是否可維持強勢？特朗普的「百日新政」會否走數？他真的是另一位列根？

探討特朗普是否「列根二號」，首先要回看列根事跡。話說1966年越戰升級，美國資金逃向全世界，引發1966年至1974年美股大熊市，直至上世紀八十年代共和黨的列根擊敗民主黨的卡達總統上台執政，推行「供給側經濟」(Supply-side Economics，比中國早數十年)，主張減稅刺激經濟，而非倚靠印鈔票；但他上任初期，美國通脹嚴重，導致在1981年、1982年出現嚴重滯脹；時任聯儲局主席伏爾克(Paul Volker)以高利率成功降服通脹，令美國利率從此拾級而下；加上減稅及放寬金融管制等措施奏效，令美國經濟再次進入繁榮期。1982年市場對美元恢復信心，美股展開長達18年的超級大牛市，至2000年3月才正式結束。

列根的外交政策重點是抗衡蘇聯，今天的特朗普矛頭則直指中國。特朗普自當選以來，先與台灣總統蔡英文通電話，又威脅美國毋須遵守「一中政策」；之後亦委任對華鷹派的納瓦羅(Peter Navarro)主管白宮新成立的國家貿易委員會(NTC)，同時建議增加中國進口商品關稅。

特朗普已明確表示，將退出尚未生效的跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。美國保護主義抬頭，勢必影響中美貿易，亞太地區和新興市場難免受到牽連。

另一值得留意的變化是美國銀行業有可能扭轉自金融海嘯以來的長期頹勢，主要原因包括：一、共和黨人有頗大機會支持落實減稅和增加財政支出等措施，儘管與預期有出入，但相信至少可為經濟帶來一點刺激，銀行作為百業之母，將成為最大受惠者；二、擴大財政政策將刺激利率加速上升，若未來一年加息步伐提速，對銀行借貸業務將非常有利；三、雖然《金融改革法案》(Dodd-Frank rules)難以在短期內作出大修改，惟市場普遍相信共和黨政府將會略為放寬對銀行的監管，令銀行得以降低經營成本，獲取更多利潤；四、特朗普承諾把企業所得稅率由35%下調到20%至25%之間，理論上可增加企業盈利，然而美國科技、醫療保健及消費品等跨國企業的收益有相當大的比重來自海外，故受惠程度將不及專注於本土市場的銀行。

有分析機構於今年6月估計，利率每提升一個百分點，可為Bank of America增加約60億美元的淨利息收入，因此如果息口重回上行周期，美國的銀行股盈利在未來數個季度將出現較快增長。從估值來看，標普500指數於2017年的預測市盈率為17倍，而標普500銀行股指數只有13.8倍【圖】，意味已從低位反彈的美國銀行股估值仍相對便宜，有一定吸引力。過去近十年金融股股價大落後，明年或許會風水輪流轉。

信報投資研究部

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