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今日 08:20 國際財經

意國財困銀行發債據報最多有1年時間申請政府擔保

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意大利政府將給予財困銀行最多一年時間，為發行的債務申請國家擔保。

意大利政府內閣上日通過法令，設立基金支持集資計劃失敗的西雅那(Banca MPS)及其他陷入財困的銀行。

外電引述有關法令的草案指出，銀行可以在明年6月底前提出申請，假如歐洲委員會同意，限期可以延長至明年底。如果銀行要求的債務擔保超過5億歐元，佔債務總額超過5%，在申請擔保的時候要提交重組方案。

至於可申請擔保的債務期限介乎3個月至5年，但假如發行的是有抵押債券，期限最長7年。

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