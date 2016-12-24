即巿股評 港股直擊 國際財經

美股自11月以來屢創新高，羅素2000指數及道指分別升14.3%和10%，市場聚焦道指能否衝破20000點歷史性關口，尤其周二及周三道指一度與20000點非常接近，只差13、14點便可譜寫里程碑，惟周四晚於關前乏力，道指、標指、納指同步回調，跌幅介乎0.12%至0.44%，羅素2000指數調整幅度更超過3大指數，挫0.82%。美股高處不勝寒之說法開始流傳，是耶？非耶？

股價是企業盈利的一面鏡子，自2008年金融海嘯以來，美股盈利相對美國GDP的比率持續高於過去50年平均水平，尤其近年弱美元的貨幣政策取向，帶動跨國企業的海外盈收膨脹。如今進入強美元周期，美股又可否延續牛氣？

美股牛市能走多遠，要視乎以本土業務為主的中小型企業及憧憬「特朗普經濟學」的工業股，盈利增長能否如願爆發，以抵消跨國企業盈利增長回落的負面影響。

從估值角度分析，參考股神畢非德(Warren Buffett)採用的股市總市值佔GNP比率，目前該比率已上升至120%，遠高於金融海嘯爆發前2007年的105%水平。另外，自2008年開始，美股市值相對環球股市總市值的比率連續攀升9年，近兩年該比率更升至逾30%，僅次於2000年代科網熱潮時期。

當然，即使美股估值偏貴、「特朗普經濟學」不靠譜，亦不能斷定美股即將出現大跌市。反之，根據彭博一項調查指出，受訪策略師普遍預計未來12個月標普500指數將延續升勢。

不過，聖誕新年前後節日氣氛濃厚，成交薄弱，美股短線的上升空間又有多少？再加上本周主要美股指數走勢略嫌動力不足，技術上已到達目標價(參考本欄12月17日一文)，投資者倒不如趁假期去旅行放鬆一下。

與美股相比，港股可謂相形見絀。踏入收爐階段，恒指表現繼續偏軟，周五收報21574點，跌61點(0.28%)。恒指在今年8月至10月期間出現頭肩頂的形態，並於10月下旬跌破頸線，現水平已經跌至此技術走勢的量度跌幅；3天線高於18天線的比率亦已進入支持區內，港股「市底」雖然較差，但相信短時間內進一步大跌的機會不大，加上恒指目前已跌至4月高位的徘徊區，短期內或會先行整固。

投資者須注意的是，即使港股短期內出現後抽亦不宜過分樂觀。從信報EJFQ系統內恒生綜合指數日線輪動圖(無基準)可見，多個板塊還未擺脫朝左下方移動的頹勢，反映多個行業的股份依然處於跌勢。

就連近期表現較佳的能源板塊，相對動力及相對表現亦疲態畢現，紐約期油更於每桶50美元以上水平形成小型頭肩頂，若然該形態確認，油價或會下試46美元。屆時，石油石化股將進一步偏軟，並拖累能源板塊的表現。

最後，祝各位聖誕快樂。

信報投資研究部

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