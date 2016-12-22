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今日 10:01 國際財經

美元持平 鎊滙跌幅較大

聖誕節假期前夕，美元周四兌大部分主要交易貨幣的滙價持平。

較早時，美國公布第三季本地生產總值按年升幅終值為3.5%，優於初值的3.2%。另外，美國11月耐用品訂單跌4.6%。消息對美元滙價影響有限。ICE美滙指數升少於0.1%至103.09，WSJ美滙指數升0.1%至93.35。

美元兌日圓滙價周四紐約尾市報117.53，周三尾市為117.45。歐羅兌美元滙價周四紐約尾市報1.0436，前一天為1.0425。英鎊兌美元滙價變動較大，周四尾市報1.2290，前一天為1.2366。

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