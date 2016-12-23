國際財經

聖誕假期前夕，美國總統當選人「特朗普亢奮」效應繼續減弱，美國股市周四窄幅徘徊，最終低收。標準普爾500指數與納斯特綜合指數，3周來首次錄得連跌兩日走勢。

道瓊斯工業平均指數跌23點或0.1%，收市報19919，仍未突破2萬點關口。標普500指數回落4點或0.2%，收市報2261；11個主要分項中，7項下滑，非必須消費品類表現最差，跌1%。納指倒退24點或0.4%，收市報5447。

零售類表現較差，是因為CNN報道引述特朗普過渡團隊稱，他上任後有意實施10%進口貨品稅，不利零售業。另美國11月消費開支增幅遜預期，也對該行業不利。

Themis Trading銷售與交易部董事總經理Mark Kepner表示，大市似乎趨向在現水平結束今年市況，但今年市況實際不俗。道指年初至目前的升幅為14%，標普500指數升幅為11%，優於分析員年初的預測。他相信，投資者正重新部署「特朗普亢奮」效應後的組合，倘若特朗普上任後推遲其落實政綱的行為，將導致大市借勢回落。

不過，Edward Jones策略師Kate Warne相信，大市明年初將持續上揚，但若國會制肘特朗普施政，指數可能受壓。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall也認為，大市有機會借勢整固。

周四公布的美國經濟數據參差，第三季本地生產總值增幅終值優於初值與市場預期，但11月耐用品訂單錄得5個月來首度下滑，11月消費者開支增長也放緩至0.2%，低於預期。

個別股份方面，晶片商美光前一天公布業績勝預期，股價升13%。但業績令人失望的零售商Bed Bath & Beyond，股價倒退9.2%；業績預期差與財務總監辭職的軟件商Red Hat，股價更急挫14%。

蘋果股價跌0.66%。前一天，諾基亞控告該公司侵權。