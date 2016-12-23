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隔晚美股回落，道指低收32點。港股周三終止4連跌後，周四又告回軟，恒生指數曾挫逾200點，低見21594點，創7月15日以來新低，進一步貼近250天線(約21449點)，最終收報21636點，跌173點(0.8%)；聖誕節長假期臨近，交投明顯淡靜，大市全日成交只有502億元。

從技術走勢看，恒指自9月上旬開始便沿着EJFQ系統內的TrendWatch下降通道加減1個標準差內運行，期間先後失守自今年2月至9月初以來上升浪的23.6%和38.2%回調支持位，分別約為22900點和22000點，以及22400點至23400點的主要成交密集區【圖】。

雖然恒指現時已跌至前述下降通道的底線附近，RSI亦已回落至30以下超賣水平，惟10天、20天、50天和100天線均一致向下移動，反映後市發展未許樂觀。

短期而言，恒指或下試21300點至21450點，相當於前述上升浪50%回調支持位、250天線位置和小型成交密集區。

EJFQ信號大市指標亦顯示今次調整仍未見底，統計整體約2000隻股份長線燈號(勢頭)強弱的「信報綠紅比率」，於12月中旬再次跌穿零水平，代表整體大市發出紅燈(勢頭負面)股份數目，已再度超越發出綠燈(勢頭正面)的股份。隨後綠紅比率繼續下滑，至周四已回落至-15.3%，創逾5個月以來低位，顯示大市中長線勢頭正持續轉差。

市寬表現方面，雖然3天線高於18天線和10天線高於50天線的短線及中線市寬已跌進超賣支持區，惟兩者仍保持向下調整趨勢，預示跌勢仍未喘定。

此外，反映弱勢股沽壓的信報弱勢股指數最新亦已抽升至64.1%，突破多年來大市處於溫和調整市況下的徘徊區頂，弱勢股沽壓呈現增強兆頭。與此同時，信報香港資金流向綜合指標自11月下旬開始呈一頂低於一頂的形態，踏入12月後資金持續流出，同樣不利大市表現。

以上種種皆是大市尚未擺脫疲態，並可能進一步轉差的跡象。無論如何，強弱勢股指數和中短線市寬的頹勢，並不是「三朝兩日」或今年剩下的4個交易日可以扭轉。換言之，2016年港股大局已定，投資者不必勞神入市搏殺。

另一邊廂，美股來年維持強勢的機會甚高，「特朗普效應」繼續推動美股上揚，道指自11月8日美國總統大選後累計17次破頂。雖然不少專家均指美股估值已偏貴，不過，彭博一項調查顯示，接受訪問的策略師連續3年都估計未來12個月標普500指數將延續升勢，且看法頗為一致。

策略師對美股最高預測與最低預測的差距只有200點(約9%)，是2007年開始進行該調查以來最小。

當然，分析員或策略師的預測不可盡信，惟根據統計，美股明年1月造好的機會理應不低。統計2000年至今(2016年截至12月21日)標指走勢可發現，在過去17年首季表現中，只有兩年在1月出現全季低位；由此可見，1月份投資美股依然相對安全。

信報投資研究部

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