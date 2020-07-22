港元拆息(HIBOR)普遍回落，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第9日下跌，報0.25679厘，較昨日低0.00285厘。
港元隔夜拆息報0.05012厘，較昨日跌0.00184厘；1星期拆息回落至0.09464厘；兩星期拆息下滑至0.14929厘；3個月拆息則回升至0.47994厘。
長息方面，半年期拆息下跌至0.65643厘；1年期拆息回落至0.98964厘。
港滙方面，截至上午11時33分，港元兌美元報7.7511。
今日 11:37 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第9日下跌，報0.25679厘，較昨日低0.00285厘。
港元隔夜拆息報0.05012厘，較昨日跌0.00184厘；1星期拆息回落至0.09464厘；兩星期拆息下滑至0.14929厘；3個月拆息則回升至0.47994厘。
長息方面，半年期拆息下跌至0.65643厘；1年期拆息回落至0.98964厘。
港滙方面，截至上午11時33分，港元兌美元報7.7511。
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