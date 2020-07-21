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今日 16:55 香港財經

滙豐澄清今日大裁員傳言不實

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網上流傳滙豐今日展開大裁員行動，並會在大角咀分行向員工派大信封。滙豐發言人回應查詢時表示，留意到近日個別社交媒體的討論，必須澄清，有關傳言完全沒有事實根據。

近日網上傳出一個訊息，內容為「滙豐銀行今日大裁員，早上開始派信，大角咀滙豐中心係重災區，我今日已收大信封，今日開始陸續有大約有400人收信，有同事情緒激動，個個都擔心疫境下再難搵工」。

事實上，集團年初宣布新一輪節省成本計劃，當中可能涉及3.5萬員工流失，當時管理層已表明，香港其中一個具增長潛力地區，未來會繼續投放資源在本港。

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