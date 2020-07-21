香港財經

電訊盈科媒體集團旗下泛區域OTT視象平台Viu公布，與主要韓國內容供應商多項協議，透過延續與韓國5家廣播機構的大規模內容協議，鞏固其內容的領導地位。

該公司指出，根據MPA旗下AMPD第二季的研究報告，區內OTT平台的串流分鐘於今年第二季錄得19%的增長，惟Viu同期的增長高達42%。按期內總視象串流分鐘計算，Viu於東南亞所有國際性及本地OTT平台中位列第二(不包括

YouTube)。

電訊盈科媒體集團董事總經理兼Viu行政總裁李凱怡表示，會繼續聚焦為觀眾提供最優質及最相關的內容。