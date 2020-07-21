香港財經

滙豐調查顯示，為應對新型冠狀病毒疫情對經濟所帶來的挑戰，香港企業已着力在策略和營運上作出調整，以加強業務未來的抗逆力。

《滙豐商貿領航：重建更好未來》調查於今年 4 月至 5 月，訪問14個市場逾 2600家公司，當中包括200家香港企業。被問及過去數個月面對逆境的準備程度，六成港企表示雖已作出適度準備，但仍有不足之處。疫情促使他們更關注業務多元化和數碼化的進程，並會提升供應鏈的透明度，以應對未來的挑戰。

過半港企認為彈性工作安排於未來兩年將成新常態，而採用創新科技更是當中的關鍵。

供應鏈不穩是疫情下另一令企業關注的議題。調查結果發現，63%的香港企業表示，將於未來一至兩年推出措施，以加強供應鏈的可靠度及穩定性。

業務運作的可持續性為提升企業抗逆力的另一因素。87%企業認為疫情提供業務轉型的機會，助他們在環保方面建立更穩固的基礎，以重新發展業務。近半受訪企業稱會密切監察可持續基建，以及推動低碳經濟的能源轉型等發展對本身業務的影響。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，疫情無疑影響營商環境，為企業營運帶來不穩，但與此同時亦提供了一個契機。香港商界一向靈活且適應力強，不少企業更視目前時艱為轉型時機，以作更長遠的規劃，提升未來的抗逆力。