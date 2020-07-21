香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落。據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第8日走低，報0.25964厘，較周一低0.01536厘。

港元隔夜拆息報0.05196厘，較昨日微升0.00172厘；1星期拆息回落至0.09607厘；兩星期拆息下跌至0.15571厘；3個月拆息走低至0.4775厘。

長息方面，半年期拆息下跌至0.67125厘；1年期拆息回落至0.99077厘。

港滙方面，截至上午11時33分，港元兌美元報7.7510。