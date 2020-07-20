香港財經

恒指公司將於下周一(27日)推出恒生科技指數。恒指公司副行政總裁巫婉雯稱，已收到不少基金公司的查詢，希望短期內會有相關基金產品面世。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，恒指公司已研究推出科技相關指數一段時間，認為相關指數所涉的主題及概念已經成熟，亦有足夠的相關上市公司的數目，故現時為推出的合適時間。

恒生科技指數的市盈率高達45倍，較恒生綜合指數的12倍高。黃偉雄指出，難言恒生科技指數的市盈率孰高孰低，但整體波動性確實會較恒生綜合指數波動。