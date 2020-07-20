香港財經

本港失業率連升9個月，升至逾15年高位，失業人數增至24萬人。

政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率，由3月至5月的5.9%，上升至4月至6月的6.2%，為超過15年來的高位。

就業不足率亦由3.5%，上升至3.7%，為接近17年來的高位。

與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率微升至10.7%，為自2003年8月至10月受沙士沉重打擊後的高位，但行業合計的就業不足率有所回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.7%，依然貼近沙士後的高位。同時，從事樓房裝飾、修葺及保養、進出口貿易，以及貨倉及運輸輔助活動的人士的失業率顯著上升至多年來的高位。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在第二季全季合計繼續惡化，但因本地疫情在5、6月間減退，勞工巿場面對的壓力在季末有紓緩跡象。「保就業」計劃的開展亦有助勞工市場應對不利因素。4月至6月總就業人數雖然仍按年下跌6.5%，但與3月至5月的數字相若，顯示就業情況在季末有趨向穩定的跡象。此外，4月至6月的勞動人口相對3月至5月錄得0.3%的輕微增幅，扭轉近期下降的趨勢。

他稱，疫情在全球部分地區仍然嚴重，以及本地個案最近再次急升，經濟前景仍面對巨大的不確定性。往後的本地勞工市場情況將很大程度視乎環球及本地疫情如何演變。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。

總就業人數362.04萬人，與3月至5月的數字相若；總勞動人口增加1.11萬人，至386.11萬人。失業人數(不經季節性調整)增加約1.03萬人，至24.07萬人；就業不足人數增加7800萬人，至14.29萬人。