香港財經

恒生銀行(00011)宣布，因應冠狀病毒病疫情，將採取進一步預防措施，由明天(21日)起，慈雲山分行將暫時停止服務。

全線分行及商務理財中心於星期一至五亦會提早關門，服務時間會更改為上午9時至下午4時，而全線分行星期六的服務時間為上午9時至中午12時，直至另行通知。

恒生表示，鼓勵客戶使用其櫃位手機取票服務(eTicketing)，到分行前預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，毋須登入個人e-Banking便可在手機預先遙距取票，減省在分行內等候服務的時間。