香港財經

Mastercard與WeLab Bank宣布合作推出無卡號WeLab Debit Card，提供簡便的全數碼化銀行服務，以滿足香港人追求科技的生活模式。

WeLab Bank的服務可以百份百在手機上提供，而實體WeLab Debit Card更可為客戶的日常生活帶來更多便利，例如可以簽帳購物之餘，又可以提取現金。客戶成功開立WeLab Bank戶口後，可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用WeLab Debit Card在網上購物，之後亦會獲發實體卡。