香港財經

提供香港物業買賣及租賃樓盤資訊的房地產平台squarefoot.com.hk(Squarefoot)公布第三季香港房地產市場前景調查結果，近40%受訪者預期樓價將上升，顯示市民對樓市態度較上一季樂觀。

調查是在今年6月下旬進行，在網上成功訪問500名香港市民，市民對樓市看法分歧，當中39%受訪者認為本地住宅價格未來6個月將向上，預計平均升幅約9.4%，但同時有22%受訪者估計樓價將在期內平均下跌約11.2%。在前兩次調查只有11%受訪者估計樓市於未來半年上升，有過半數受訪者料樓價將下跌。

調查又顯示，認為本地樓價已在過去12個月見頂的受訪者，人數由上一次在4月份調查時佔47%降至34%。分析樓價有機會上升的原因，受訪者認為本地「住宅需求仍然高企」(65%)、「樓市長遠仍上升」(57%)及「疫情緩和、經濟開始復甦」(49%)為三大主要因素。

調查發現市民入市意欲仍保持平穩，有意在未來12個月購買住宅物業的受訪者比例達24%，雖然較4月所進行的調查結果輕微回落2個百分點，但仍高於2019年的水平。52%受訪者表示，政治環境對他們的置業決定有一定影響。

Squarefoot.com.hk總經理Kenneth Kent稱，是次調查進行時正當疫情有所緩和，雖然仍有83%受訪者認為本港樓價太高，但有39%人認為未來六個月樓價將上升，扭轉了此前兩次調查對樓市下跌的預期。上半年本港樓價未有受疫情影響而出現大幅調整，或反映有意置業人士對後市的信心。