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外電報道，電子商貿平台eBay在出售分類廣告業務一事，傾向保留部分股權，意味着騰訊(00700)大股東Naspers旗下荷蘭公司Prosus勝出競投的可能性下降，挪威Adevinta贏出的機會則上升。

報道引述消息人士稱，eBay董事局上周五舉行會議，傾向尋求保留分類廣告業務的部分權益。據悉，Adevinta提出的收購建議包含現金與股份，意味着eBay若將分類廣告業務出售予Adevinta，將持有Adevinta相當高的股權比重，變相保留分類廣告業務部分權益。

Adevinta去年由挪威綜合企業Schibsted分拆成立，專門從事網上分類廣告業務。

根據報道，美國私募基金黑石與Permira及Hellman & Friedman合組的財團，提出收購eBay分類廣告業務的建議中，容許eBay保留少量股份。

Prosus一直被傳為出價最高的競標者，勝出可能性被視為最高。不過，Prosus以現金出價，沒有讓eBay保留少量股份。

不過，eBay仍與財務顧問商討有關標書，未有最終定案。

eBay與Prosus未回應傳媒相關查詢。Adevinta、黑石、Permira及Hellman & Friedman拒評上述消息。