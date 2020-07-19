香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌上表示，《港區國安法》的訂立，就是要維護好國家的安全，並保障香港社會的治安，提供一個安全穩定的環境，讓香港繼續繁榮發展。至於最近美國的所謂制裁措施，雖然引起市場的一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限。

陳茂波指出，美國這些制裁行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，在自己國內時常高舉國家安全，卻不許其他國家合法地保障自身的安全和權益，是典型的雙重標準及霸權主義行徑。

他提到，自從《港區國安法》實施以來，香港的金融市場保持平穩、運作有序。港元滙價穩定並偏向強方兌換保證水平。銀行體系沒有明顯的資金流出跡象；相反，自6月以來超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

陳茂波引述有市場人士表示，《港區國安法》有助香港營商環境回復安全有序，對香港作為國際金融中心的持續發展至關重要。他認為，《港區國安法》實施，明顯發揮穩定社會的作用，但理解市場需要時間適應。

他又深信隨着時間推移和各方的努力，事實會證明國家安全、繁榮穩定、市場活力等要素是可以兼顧並存，也可以讓在香港營商的企業，有更堅實的營運基礎、更廣闊的發展空間。就如「一國兩制」即使沒先例可援，卻可在香港靈活實施，讓香港能同時有「一國之利、兩制之便」，並且可抓緊大灣區和內地持續改革開放所帶來的巨大機遇。