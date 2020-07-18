香港財經

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔預計，港元兌美元在未來一段時間仍將在7.75至7.80的偏強水平，因中資企業持續到港IPO，將帶來資本淨流入，加上港元息率續高於美元息率，以及地緣政治風險上升，使港元成為美元的最佳替代選擇。

劉潔說，港元對中國來說是很重要的貨幣，幾乎可以說是「中國版的美元」，意味企業如無法規避美元的風險而又需要持有美元，持有港元就是最好的另外選擇。

劉潔指出，港元滙率區間只有1.3%，與持有美元無異，持有港元或將手頭美元轉換成港元，好處是不會受到美國直接制裁，換言之港元是一個幾乎類似美元的貨幣但風險較小。她又認為，到目前止，港元與美元脫鈎的機會非常小。

劉潔表示，地緣政治升級下，或有愈來愈多機構包括中資機構和與美國有地緣政治的國家，有機會增持港元。而4月底以來，香港銀行體系總結餘累升230%，在5月22日《港區國安法》曝光以來累計增逾90%，反映較多資本淨流入。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，反映銀行流動性的銀行體系總結餘雖已升至1800億元的水平，但不算十分充裕，不足以令港元拆息跌至低於美元LIBOR的水平。

劉健恆說，美國聯儲局實行負利率的可能性大於利率政策正常化，預計於2022年底前沒有太大的加息空間，因此預計港元拆息在未來1至2年將維持在目前的較低水平，但仍高於美元利率。

對於美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，劉健恆認為，美國取消對港特殊待遇，對香港實體經濟影響不大，但需留意未來數月美國可能對中港官員及個別人士、金融機構推出制裁措施。