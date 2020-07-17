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今日 16:27 香港財經

港美國商會憂撤特殊待遇加深悲觀情緒

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香港美國商會發表聲明，對美國根據《美國—香港政策法》取消香港的特殊待遇地位感到遺憾，並認為這會損害美國企業在港業務。

商會表示，《政策法》支持香港在全球經濟中的關鍵作用，並保護美國在印太地區的商業利益，同時保有香港作為印太地區的金融和戰略樞杻地位。

商會又提到，《港區國安法》實施已令會員對香港整體業務前景感到悲觀，擔心美國取消香港的特殊地位只會加深這種悲觀情緒。商會期望，為了香港及美國人民、社會及經濟的共同利益，雙方政府能恢復有力、開放和建設性對話。

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