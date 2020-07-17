港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)發盈警，預計集團6月底止中期將錄得股東應佔淨虧損約99億元，去年同期錄得溢利13億元。

該虧損包括約24億元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。

另外，國泰航空公布，6月國泰航空與國泰港龍航空合共載客2.71萬人次，按年大跌99.1%；乘客運載率跌59.3個百分點至27.3%。今年首6個月，載客量跌76%，運力跌65.7%。

上月運載的貨物及郵件合共9.32萬公噸，按年下跌43.1%，運載率升11.7個百分點至74.5%。首6個月，載貨量下跌31.9%，運力跌31%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，由於世界各地繼續實施旅遊限制和檢疫措施，國際航空業的前景仍十分不明朗。儘管情況最近稍見好轉，特別是在香港國際機場開始放寬轉機限制後，過境旅客人數略為增加，但仍未看到任何市場勢頭會即時轉向的明顯跡象。

他指出，雖然若干市場於7月開始陸續放寬邊境管制和檢疫要求，但集團在恢復客運航班時，繼續保持審慎及靈活。國泰已將7月份的整體運力調整為約7%，惟有關計劃會因政府防疫措施將進一步收緊或放寬而調整。預期於8月份運作可多達10%的正常航班班次，並繼續評估為顧客於未來數月增加航班班次及目的地的可行性。

他又表示，國泰航空的股東通過了與390億元資本重組計劃有關的決議案。管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議。