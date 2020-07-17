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美司法部長轟蘋果等科企順從中共

美國司法部長巴爾炮轟蘋果、谷歌、微軟等科技公司，歷來「十分樂意」(all too willing)與中共合作。迪士尼慣常地向中共屈服，自我審查電影以取悅對方。

威廉斯料美國經濟須較長時間復原

紐約聯儲總裁威廉斯稱，美國經濟或需長時間才從疫情中復原，在此之前並非加息合適時間。芝加哥聯儲總裁埃文斯認為，在通脹回升至2%前，局方沒有加息理由。

蘋果及微軟拖累 道指收市跌逾100點



美國首次申領失業救濟人數多於預期，市場亦擔心疫情反彈會損害經濟，美股道指尾段曾跌280點，收市仍跌135點或0.50%，早段則一度倒升9點。標指及納指收市分別倒退0.34%及0.73%，納指盤中曾滑落1.76%，因為Netflix與亞馬遜都曾挫逾3%，兩隻股份收市都轉溫和上升；微軟和蘋果分別回吐1.98%和1.23%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首領失業救濟減少1萬人，報130萬，多過預期的125萬；持續申領1733.8萬人，少於預期的1750萬，也較前周減少。另外，6月零售銷售增7.5%，勝估計。NAHB建築商信心指數7月跳升14點，報72。

￭ 聯儲局資產負債表回升至7.01萬億美元。

￭ 眾議院議長佩洛西稱，共和黨暫同意抗疫紓困新法案動用1.3萬億美元。

￭ Netflix次季每股經調整盈利1.59美元，低於預測；收入61.5億美元勝估計。不過估計第三季收入遜預期，市後股價挫12%。

￭ 強生次季盈利按年減少35%，核心每股盈利勝預期。

￭ 摩根士丹利次季盈利按年增50%，每股盈利高於預期。

￭ 美銀次季盈利按年跌52%，每股盈利高於預期。

￭ 美滙尾段上揚0.26%，報96.33；兌日圓升0.33%；兌歐羅跌0.28%。

￭ 紐約8月期金收市跌0.7%，每盎斯報1800.3美元。

￭ OPEC+從8月起每天減產幅度降至770萬桶，紐約期油和倫敦布蘭特期油收市分別跌1.1%和1%。

￭ 加拿大政府同意向地方撥款逾190億加元，以支持經濟重啟。

￭ 歐央行維持指標利率-0.5%，維持緊急抗疫買債計劃(PEPP)不變。

￭ 行長拉加德：經濟部分復甦但仍遠低於疫症前水平，準備採取一切措施。

￭ 美國財政部：中國5月增持美國國債，至1.08萬億美元。

￭ 美國農業部：中國已訂購最少52.2萬噸大豆。

林鄭稱不嚮往到美國 預告施政報告「談政治」



特首林鄭月娥預告下一份《施政報告》離不開要「談政治」。她又稱自己在美國沒有資產，也不嚮往到美國。

【新股追蹤】德合集團暗盤升35%



德合集團(00368)周五掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.85元，較招股價升34.9%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25146點，較港高176點；騰訊(00700)高1.4%。

￭ 夜市期指收報25104點，較昨日恒指收市高水133點。

￭ 廣東省規定入境的港人須持有72小時內核酸檢測結果陰性的證明。

￭ 金隅(02009)料中期盈利按年跌約46%至61%。

￭ 星島(01105)控股股東何柱國配售套現2.25億元。

￭ 大眾金融(00626)中期按年少賺45.08%，息3仙。

￭ 國投集團(01386)全年虧損擴至2.91億元。

￭ 宏泰(06166)近1.2億元悉售渤海銀行(09668)2499.95萬股。

￭ 北控清潔能源(01250)附屬天津北清與中國信達等成立投資基金，基金承擔總額6.5億人民幣，天津北清佔49.85%。