香港財經

卓佳香港與5G電訊營辦商3香港、香港城市大學、Microsoft香港，科企天開數碼簽訂諒解備忘錄，5機構建立策略合作夥伴關係，透過研發創新優越的數碼解決方案，提升投資者關係，並推動本港金融業界的創新科技發展。

團隊在合作的第一階段，共同研發了一套網上及現場實時同步的混合會議系統「SPOT 融會」，這是全方位數碼股東大會系統。系統可讓未能親身到場的股東實時網上參加會議、向管理層提問和表決，與會人數亦沒有限制，這可為公司大幅節省開支及行政資源，更可提升股東參與度及會議透明度。