港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第5日走低，報0.30446厘，較昨日低0.02524厘，是自2016年10月26日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.07286厘，較昨日跌0.03143厘；1星期拆息回落至0.17619厘；兩星期拆息下滑至0.23625厘；3個月拆息走低至0.56179厘。
長息方面，半年期拆息跌至0.75321厘；1年期拆息回落至1.01554厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7526。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第5日走低，報0.30446厘，較昨日低0.02524厘，是自2016年10月26日以來新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.07286厘，較昨日跌0.03143厘；1星期拆息回落至0.17619厘；兩星期拆息下滑至0.23625厘；3個月拆息走低至0.56179厘。
長息方面，半年期拆息跌至0.75321厘；1年期拆息回落至1.01554厘。
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