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儲局褐皮書:美經濟回升 但遠遜疫情前水平



美國聯儲局褐皮書稱，幾乎所有轄區的經濟活動在7月初都回升，但表現仍遠遜新冠肺炎疫情爆發前的水平。

遭白宮顧問轟疫情判斷失準 福西稱無意辭職



美國貿易顧問納瓦羅撰文，批評白宮首席傳染病專家福西對疫情判斷失準，導致疫情未受控。福西反駁並稱無意辭去抗疫領導職位。特朗普稱不支持納瓦羅的做法。

中國就香港自治法案召美駐華大使



特朗普簽署國會早前通過的《香港自治法案》，香港不再享有美國提供的特殊待遇。外交部召見美駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉。另外，中聯辦、港澳辦分別譴責美方干涉中國內政。港府重申美方法案及行政命令對本港金融機構不具法律效力。

道指收市升逾200點 小型股指數飆3.5%



Moderna研發新冠疫苗有進展，加上高盛第二季業績理想，道指曾抽高428點；由於中美緊張局勢惡化，美國疫情反彈亦令投資者謹慎，道指升幅一度收窄至49點，收市仍揚227點或0.85%。標指漲0.91%。納指攀升0.59%。小型股指數羅素2000扯高3.5%。莫德納股價漲6.9%，高盛升1.3%，亞馬遜則挫2.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月工業生產升5.4%，勝估計；其中製造業生產大增7.2%。6月進口價格按月漲1.4%。

￭ 俄克拉荷馬州長Kevin Stitt新冠測試結果陽性，成為首位確診州長。

￭ 高盛第二季總營收133億美元，勝預期；每股盈利6.26元。

￭ 美國航空通知2.5萬名僱員或需暫休假；達美航空為1.7萬僱員離休撥備最多33億美元。

￭ 美滙曾失守96，跌幅0.49%；尾段仍挫0.21%。日圓兌美元升0.29%。

￭ 紐約8月期金收升0.02%，報每盎斯1813.8美元。

￭ EIA美國上周原油庫存降749.3萬桶，市場料減少209.8萬桶。 紐約期油價格收升2.3%，布蘭特期油漲2.1%。

￭ 加拿大央行維持利率0.25厘不變，每周至少購買50億加元國債。

￭ 英國股市高收1.83%；德國揚1.84%；法國漲2.03%。

￭ 美卿蓬佩奧稱，將對華為部分員工施加簽證限制。

【新股追蹤】嘉興燃氣暗盤升38%



3隻新股周四掛牌。交易資料顯示，嘉興燃氣(09908)暗盤收報13.8元，較招股價升38%。渤海銀行(09668)跌0.6%。山東鳳祥(09977)升7.2%。

本地焦點簡訊

￭ 美國白宮原本已製定制裁中國官員名單，當中包括副總理韓正及特首林鄭月娥，惟遭特朗普叫停。

￭ ADR港股比例指數報25509點，較港高28點；滙控(00005)高1.2%。

￭ 恒指夜期收報25559點，高水77點。

￭ 交行(03328)擬向香港子行增資不逾300億元，獲股東大會批准。

￭ 銷售文件披露，九毛九(09922)配股集資最多10.47億元。

￭ 正通(01728)配股集資最多2.75億元。

￭ 合生創展(00754)料中期溢利增約60%。

￭ 富力(02777)H股全流通計劃獲中證監批准。

￭ 高雅光學(00907)配股集資1213.1萬元。

￭ 華檢醫療(01931)料半年盈利按年跌80%。

￭ 康龍化成(03759)料半年盈利按年增1.8倍至2.1倍。

￭ 小米(01810)首度舉辦生態系統產品全球發布會，推手環5、電動滑板車Pro 2等新產品。