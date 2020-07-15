香港財經 時事脈搏

美國總統特朗普已簽署《香港自治法案》。金發局主席李律仁表示，在目前世界大環境下，雖然香港面對的挑戰增加，但當世界面對更多的摩擦，香港的中介地位顯得更有價值。 他又說，由於香港發展前景吸引，仍有不少外國人才希望來港發展，本地人才亦無外流。

被問到美國取消香港的特殊地位及《香港自治法案》會否削弱香港的競爭力，李律仁稱，市場會從整體不同的因素來考慮，儘管之前相關的消息傳出，以至現時落實，市場並無特別反應，香港整體環境穩健。

至於有研究顯示，不少受訪者表示會考慮於中長期將香港的業務撤走，李律仁認為，很多調查主要是反映感覺，但當要做商業決定前，企業會全盤考慮，包括哪些地方的機遇較大，而香港具有吸引力。

金發局董事會成員丁晨則舉例說，過去10多年中資境外上市主要考慮紐約及香港市場，當紐約上市機會減少，會考慮香港上市，香港上市資源豐富，亦會帶動其他資產行業的發展，她認為企業在港的業務不會萎縮，反而會擴充。

至於在中美摩擦下，香港人才的挑戰問題，李律仁透露，不少外國人才仍有興趣來港發展，可能是基於目前全球經濟情況，而香港仍有好大吸引力，本港並無人才外流。至於香港如何讓新的人才入行，他指全球經濟欠佳確帶來挑戰，該局希望研究新的方法及鼓勵業界參與，儘管問題非一時間可以完全解決。