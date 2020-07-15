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今日 09:25 香港財經

6月訪港旅客1.46萬人 按年大跌99.7%

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旅發局公布初步數字，6月訪港旅客約1.46萬人次，按年大跌99.7%，每日平均約500人次。

其中內地旅客6633人次，按年大跌99.8%；非內地旅客7973人次，按年大跌99.3%。

受疫情影響，今年首半年訪港旅客約351.6萬人次，按年下跌近90%。其中內地旅客268.1萬人次，按年下跌90.3%；非內地旅客83.5萬人次，按年下跌88.6%。

旅發局表示，近日本港疫情轉趨嚴峻，為配合政府呼籲市民減少外出及保持社交距離，原訂本月推出以消費換取本地遊的計劃「賞你遊香港」，將延後推出。

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