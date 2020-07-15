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【國際早班車】Moderna:新冠疫苗初期人體測試效果佳

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Moderna:新冠疫苗初期人體測試效果佳

美國Moderna本月27日將展開新冠疫苗後期人體測試。集團披露，初期人體測試結果顯示，獲注射mRNA疫苗的病人都安全並產生抗體，反映疫苗效果良好。

布拉德料美經濟下行風險大 國會本月可通過振興法案

美國聖路易斯聯儲總裁布拉德相信，下半年經濟仍會增長但下行風險高，國會本月可通過新振興措施。里士滿聯儲總裁Thomas Barkin稱，失業率或再攀升。聯儲局理事布雷納德促儲局加大力度支持經濟復甦。達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)稱，明年經濟增長料高於長期趨勢。

道指收市飆逾550點 銀行及科技股個別發展

美股周二先跌後反覆回升。摩通業績超預期，道指最多漲604點，收市仍飆556點或2.13%。Caterpillar上揚4.9%。摩通曾升2.3%，收市只漲0.5%；富國和花旗都下滑約4%，拖累標指銀行股指數跌1.1%；標指曾挫0.87%，但收市彈1.34%。納指收市升0.94%。亞馬遜回吐0.6%，蘋果則抽高1.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月CPI按月升0.6%，升幅大過估計；按年都升0.6%。核心CPI按月升0.2%，按年漲1.2%。
￭ 摩通次季盈利按年跌51%，勝預期；花旗盈利跌72%，勝預期。富國轉虧23.8億美元。
￭ 美國政府撤回早前要求大專院校若全遙距授課、外籍學生須離境的要求。
￭ 谷歌擬入股印度Reliance Industries旗下流動通訊業務，涉40億美元。
￭ 達美航空次季虧損超預期，達到28億美元，料市道需時兩年復原。
￭ 波音上半年流失355架737 MAX型號飛機訂單。
￭ 美滙指數尾段跌0.21%，報96.27，美元兌歐羅挫0.48%。
￭ 紐約期金收市回吐0.04%，每盎斯報1813.4美元，低位曾見1791.1。
￭ 紐約期油曾跌穿40美元，收市倒升0.6%，每桶報40.29美元；布蘭特期油彈0.4%。
￭ 英國股市收升0.06%；德、法國分別回落0.80%或1.96%。
￭ 英國12月底起禁止採購華為5G設備，2027年前在電訊網絡中禁用華為產品。
￭ 中印舉行第4次軍方會議，冀落實邊境部隊撤離。

特朗普簽署《香港自治法案》 取消香港特殊待遇

特朗普宣布已簽署《香港自治法案》，取消香港特殊待遇；亦簽署行政命令，對損害香港高度自治的中國官員作出制裁。另外，美國國務院助理國務卿史達偉稱，不排除就南海爭議制裁中國。

蓬佩奧:嚴重關切民主派初選或違國安法言論

泛民周日完成立法會選舉初選，林鄭月娥警告或違反《港區國安法》。美國國務卿蓬佩奧發聲明稱，對林鄭的警告嚴重關切。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25529點，較港高51點；滙控(00005)較港升近0.8%。
￭ 恒指夜期收報25656點，高水178點。
￭ 伊利沙伯醫院內科病房先後3名病人感染新冠病毒。
￭ 中芯(00981)A股周四在內地科創板上市。
￭ 騰訊(00700)擬競購法國遊戲商Voodoo的20%至25%股權，涉5.68億美元。
￭ 中國太平(00966)首6個月保費收入按年升0.89%。
￭ 中國平安(02318)首6個月保費收入按年跌0.22%。
￭ 眾安在綫(06060)首6個月保費收入按年增14.61%。
￭ 鞍鋼(00347)料中期盈利降64.91%。
￭ 首都機場(00694)料半年按年轉錄虧損。
￭ 中集(02039)料半年按年轉虧1.5億至3億人民幣。
￭ 敏實(00425)料半年淨利減少55%至60%。
￭ 山東黃金(01787)盈喜，半年利潤料按年增80%至110%。

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