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華府制裁中國手段 據報排除打擊香港聯滙

特朗普政府擬就港區國安法更多制裁中國，但排除打擊香港的聯繫滙率。另外，歐盟準備制裁北京，但不涉及經濟制裁。

美國加州即時禁止室內餐飲娛樂活動

因應新冠疫情蔓延，美國加州即時禁止室內場所包括餐廳、酒吧、電影院及博物館等活動。另外，美國輝瑞及德國BioNTech合作研發兩款疫苗，或很快通過美國審批。

納指收市倒插逾2% 道指蒸發超過500點升幅



新冠疫苗研發再傳好消息，加上百事季度業績較預期佳，道指曾飆563點；不過，加州禁止室內餐飲娛樂活動，或令經濟前景惡化，道指尾段曾轉跌31點，最終以微升10點告收。納指曾破頂見10824點，升幅1.95%，收市倒插2.13%。標指跌0.94%。六大科網股包括亞馬遜、Facebook、Netflix、蘋果、Alphabet、Tesla齊創即市新高，其中蘋果與Netflix升幅逾4%；但收市齊倒插，當中亞馬遜與Tesla跌幅3%，Netflix滑落逾4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部6月財赤8640億美元，創單月紀錄新高。

￭ 白宮顧問庫德洛料美國下半年經濟增逾20%。

￭ 美國衞生部官員稱，與藥廠預期最快夏季尾生產新冠疫苗。

￭ 美國航空本周擬要求機師無薪休假，涉8000名機師及1.2萬員工。

￭ 美國西南航空不排除進一步裁員。

￭ 半導體商Analog Devices同意以換股方式購Maxim，涉209億美元。

￭ 百事可樂第二季盈利按年挫19.1%，收入跌3.1%，表現均勝預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.11%，報96.54；兌日圓則漲0.29%；兌英鎊攀升0.52%；兌歐羅跌0.39%。

￭ 中美關係緊張，紐約期金曾升至每盎斯1818.8美元，收市報1814.1，升0.7%。

￭ 市場料OPEC+下月降低減產幅度，紐約期油曾挫2.6%，收市跌1.1%；布蘭特期油滑落1.2%。

￭ 英、德國股市都收漲1.3%；法國高收1.7%。

￭ 李克強：國內外經濟形勢仍嚴峻，堅持積極財政政策、穩健貨幣政策和就業優先政策。

中聯辦:嚴厲譴責反對派策動非法「初選」



中聯辦嚴厲譴責反對派執意開展非法「初選」，支持特區政府依法查處。林鄭月娥則警告，初選目的如果是阻撓政府政策，或違反《港區國安法》中顛覆政權罪行。

政府宣布多項收緊措施 食肆晚上6時後禁堂食



港府收緊防疫措施，卡拉OK、健身中心、美容院等重新關閉7天；餐飲業晚上6時至凌晨5時不准堂食，只能外賣；限聚規定回復至最多4人。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25529點，較港低242點；騰訊(00700)低2.4%。

￭ 夜市期指收報25850點，較昨日恒指收市高水78點。

￭ 海洋公園及香港迪士尼樂園周三起關閉7日。

￭ 丘鈦科技(01478)料中期溢利按年增約50%至90%。

￭ 壹傳媒創辦人黎智英售台灣一幅土地及建築物，涉新台幣61.39億元(折合約16.17億港元)。

￭ 香港建屋貸款(00145)配股集資800萬元。

￭ 包浩斯(00483)首季同店銷售跌41%。