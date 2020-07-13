香港財經 時事脈搏

自《港區國安法》實施後，社會上不少意見憂慮法例會影響香港的國際金融中心地位，削弱外資在港的營商意欲。香港美國商會在7月6日至9日訪問了旗下會員企業，有183個會員回覆，只佔整體的15%，比例不算高，自然談不上具重大代表性。不過，正如美國商會所說，今次調查純屬試水溫性質，不妨視之為部分美商對《港區國安法》的初步觀感，至於是否代表其他外商也有同感，即使未必可以簡單引伸，仍值得各方留意。

雖然回覆調查的企業只有183間，但僱員數目在100人以上的佔六成；當中又以從事金融服務、創新及科技、零售、法律服務的反應較踴躍。其實，正因為調查參與率相對偏低，樂意回覆的，通常都是較有強烈意願表達意見或看法。

港府強調《港區國安法》可保障「一國兩制」和社會穩定，獲得有回覆的美商會會員一定的認同，約12.6%指立法對其業務有正面影響，理由包括交通運輸和社會設施不再受破壞，做生意更安全等；亦有近39%認為生意不會受影響，惟認為業務會受損的則近49%。

既然差不多一半受訪企業感不安，他們會減少在港投資嗎？企業是利潤導向的，故擔心還擔心，會調整策略的為數並不多，只有不到19%受訪者指會減少人員在港美之間往來，約15%會減少在港的交易和投資，反而多達67.8%選擇先觀望再作打算。

至於會否因實施《港區國安法》，引致撤走資產或業務？調查結果顯示3%受訪者短期有此打算，30%表示中長期會行動，近65%說不會。值得留意的是，當問題觸及個人取向時，受訪者的態度明顯有更多顧慮，多達48%指個人有計劃中長期會離開香港，約4%更會在短期內離開。換言之，營商環境就算沒有即時變差，但對營商環境的疑慮若不能消除，長遠始終有隱憂。

事實上，美商會會員對《港區國安法》的一些具體擔憂，也在意料之中。例如65%受訪者認為法例適用範圍及執法條文模糊，亦有約61%憂心香港司法體系的獨立性。簡而言之，是怕國安法的網張得太大，一不小心便會誤墮其中，未必獲得足夠保障。

當然，香港美國商會的這項調查，只是反映企業對新法例的初步觀感和反應，而且中美正就香港事務等眾多議題展開全方位角力，又不斷互相實施制裁及反制，美資夾在中間，所受到的壓力肯定較大。因此，其他外資企業的態度，還須更多調查訪問，才會有更清晰的答案。不過，由於國安法的適用對象不限於港人，條文所涵蓋的範圍廣泛，有外國商人和企業認為前景不明朗是可以理解。香港如要繼續吸引四方人才和資金，要保持良好的營商環境，港府無論是透過解釋也好、以實際行動證明也好，這些問題都須要正視。