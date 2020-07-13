香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落。

據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，報0.38232厘，較上周五低0.01697厘，是自2017年6月15日後新低。

港元隔夜拆息報0.1081厘，較上周五跌0.00261厘；1星期拆息回落至0.22655厘；兩星期拆息下跌至0.29929厘；3個月拆息走低至0.60786厘。

長息方面，半年期拆息跌至0.84482厘；1年期拆息回落至1.07816厘。

港滙方面，截至上午11時30分，港元兌美元報7.7508。