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今日 11:26 香港財經

科技園公司夥滙豐推動開放銀行創新發展

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香港科技園公司與滙豐宣布合作推出「API EcoBooster計劃」，協助初創及金融科技公司研發開放應用程式介面(API)，藉此為銀行業界提供嶄新服務，推動香港的智慧銀行創新發展。

該計劃由科技園公司舉辦，參與的創科企業及程式開發人員，將有機會與滙豐交流，共建針對工商金融和零售銀行服務的創新解決方案，包括貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付，以及客戶記錄管理。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：該計劃藉此聯繫金融科技與銀行業界，共建一個互信的社區網絡，以實現通過開放銀行釋放企業對企業之間無限商機，推動香港進入智慧銀行的新紀元，同時積極發展成為國際金融科技中心。

滙豐香港區行政總裁施穎茵稱，現今數碼年代，開放銀行在金融創新當中扮演相當重要的角色。滙豐一直積極推動數碼創新，期待更多與API 相關的解決方案，便利個人和企業能夠享用方便、快捷的銀行服務。

「API EcoBooster計劃」現正招募全球程式開發人員參加，申請截止日期為8月14日。科技園公司和滙豐將於8月從參加企業提交的建議書當中，挑選出30份具潛力的提案，而滙豐和beNovelty將向入圍的程式開發人員分別提供指導和訓練，共同探索和創建API產品和服務。程式開發人員將於10月向滙豐及銀行業界人士展示他們的創新方案。

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