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陳茂波:本港疫情反覆難免影響經濟

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財政司司長陳茂波在網誌表示，反覆的疫情無疑令經濟邁向復甦的過程變得不明朗。暑假原是傳統的消費旺季，加上大家因疫情未能外遊而留港消費，本應有望刺激本地零售餐飲等行業的生意。

不過，近日疫情反覆令大家減少外出及聚會，相關的消費將要稍為延後，難免對經濟造成影響。他強調，無論是防疫抗疫的工作，抑或是推動經濟復甦的工作，都會是場「耐力賽」。

陳茂波指出，政府防疫工作的策略是張弛有度、迅速應變，面對疫情變化，個案驟增時，就必須收緊防疫措施；當疫情受控時，便需要適時放寬限制，以緩減對經濟造成的壓力及市民生活的不便。

他又說，推動經濟逐步復甦的策略是靈活應變、信心為先，即使現在新增本地個案回升，市民減少出行，不少人都會透過網上購物，只要市民對經濟前景保持信心，且市場資金充裕，疫情一旦改善市民外出消費及用膳定必增加，呼籲商店做好兩手準備，用好網購渠道在疫情下作緩衝，在市道回升時，就能讓實體分店抓緊時點吸客。

陳茂波指出，政府派一萬元計劃，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前5日，在周三收到款項。由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需的程序和時間，令書面登記的收款日得以提前。

 

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