香港財經

港交所(00388)宣布，委任主板及GEM上市委員會(合稱上市委員會)成員。

今年上市提名委員會由3名香港交易所非執行董事(主席史美倫、董事洪丕正及董事馮婉眉)，以及證監會主席及兩名執行董事(主席雷添良、行政總裁歐達禮及執行董事何賢通)組成。

上市委員會有5名新成員，包括陳覺忠、郭言信、劉國賢、李琳及Terence Keyes，接替退任的高樂毅、羅弼士、Daniel Swift、Philip Tye及韋安袓。白禮仁獲委任為上市委員會主席，包凱為副主席，嚴玉瑜繼續擔任副主席。