港股直擊 香港財經 即巿股評

大唐資本投資策略部總監盧志明認為，恒指暫受制250天線，於牛熊分界線反覆整固，預料第三季進一步向好。資金帶動下，加上憧憬「港版納指」等利好因素，料ATMX、網易、京東繼續造好，有貨的投資者可繼續持有。