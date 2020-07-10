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今日 10:56 香港財經

香港銀行傳篩查面臨美國制裁風險客戶

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英國媒體報道，本港銀行正篩查或面臨美國制裁風險的客戶。

美國國會參眾兩院早前通過《香港自治法案》，等待總統特朗普簽署正式生效，傳特朗普正考慮兩至三項針對中國的行動，最快在下周簽署有關法案。

英國《金融時報》引述知情人士透露，在香港的美國及歐洲銀行開始緊急審核客戶，至少有兩家大型國際銀行正篩查出可能面臨美國制裁的中國和香港官員及企業，考慮會終止與相關人士的業務關係。

有銀行人士表示，切斷有關客戶關係可能會損害國企及內地銀行的收入，但一旦他們受制裁，都難以參與他們的業務。

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