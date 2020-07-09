7隻新股將於明日掛牌，其中超購1895倍的中國眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)，暗盤最多漲2倍。
輝立證券交易場資料顯示，歐康維視生物暗盤高見44元，較招股價14.66元，升29.34元或2倍，收報43.9元，升29.24元或1.99倍。一手500股，未計手續費，賬面賺14620元。
電子霧化設備製造商思摩爾國際(06969)暗盤收報23.75元，較招股價12.4元，升11.35元或91.53%。一手1000股，未計手續費，賬面賺11350元。
生物醫藥公司永泰生物(06978)暗盤收報13.4元，較招股價11元，升2.4元或21.82%。一手1000股，未計手續費，賬面賺2400元。
綠城中國(03900)分拆的代建業務綠城管理(09979)，暗盤收報2.7元，較招股價2.5元，升0.2元或8%。一手1000股，未計手續費，賬面賺200元。
內地綜合性物業管理服務提供商正榮服務(06958)暗盤收報5.08元，較招股價4.55元，升0.53元或11.65%。一手1000股，未計手續費，賬面賺530元。
線上廣告平台虎視傳媒(01163)暗盤收報1.12元，較招股價0.86元，升0.26元或30.23%。一手2500股，未計手續費，賬面賺650元。
GEM掛牌的中國蜀塔(08623)暗盤收報0.27元，較招股價0.3元，跌0.03元或10%。一手1萬股，未計手續費，賬面蝕300元。