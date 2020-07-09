7隻新股將於明日掛牌，其中超購1895倍的中國眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)，暗盤早段漲1.6倍。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，歐康維視生物暗盤高見38元，較招股價14.66元，升23.34元或1.6倍。一手500股，未計手續費，賬面賺11670元。
電子霧化設備製造商思摩爾國際(06969)暗盤高見21.15元，較招股價12.4元，升8.75元或70.56%。一手1000股，未計手續費，賬面賺8750元。
綠城中國(03900)分拆的代建業務綠城管理(09979)，暗盤高見2.65元，較招股價2.5元，升0.15元或6%。一手1000股，未計手續費，賬面賺150元。
內地綜合性物業管理服務提供商正榮服務(06958)暗盤高見5.1元，較招股價4.55元，升0.55元或12.09%。一手1000股，未計手續費，賬面賺550元。
生物醫藥公司永泰生物(06978)暗盤高見14.2元，較招股價11元，升3.2元或29.09%。一手1000股，未計手續費，賬面賺3200元。
線上廣告平台虎視傳媒(01163)暗盤高見1.2元，較招股價0.86元，升0.34元或39.53%。一手2500股，未計手續費，賬面賺850元。
GEM掛牌的中國蜀塔(08623)暗盤低見0.24元，較招股價0.3元，跌0.06元或20%。一手1萬股，未計手續費，賬面蝕600元。