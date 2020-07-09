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摩根大通發表報告，預期港元與美元掛鈎的聯繫滙率制度不會改變，當局對維持這制度的能力及意志仍然很強。

香港實施《港區國安法》後，觸發新一輪的中美緊張局勢，摩通指出，美國至今宣布包括取消給予香港特殊待遇在內的回應，與市場預期相符，市場主要關注美國會否採取措施損害香港國際金融中心的地位。該行認為，中港仍將維持現行的金融制度如聯滙、自由經濟、資金自由進出、貨幣自由兌換、商業法、金融監管及語言等不變。

報告認為，取消香港特殊貿易地位對經濟的直接影響有限，因香港貿易主要為轉口，關稅只適用於來源國。出口管制可能會影響香港長遠技術升級的能力，但短期影響有限。

報告又指，市場主要關注是美國會否採取一些措施損害香港國際金融中心的地位。現時情況正持續演變，並將取決於《港區國安法》的實施及美國可能作出的制裁行動。

整體而言，報告說，有關影響可能是暫時，而過程將會漸進。首先，若美國有進一步行動，其針對對象可能是中國內地而非香港。其次，該行預期北京和香港會保持現有金融制度不變，美國針對香港金融市場的措施將可能最終損害自身。最後，企業本身會衡量成本、時間及其他因素，且亦明白到要將業務轉移至其他地方將是一個不可逆轉的過程。

報告稱，沒有證據顯示自去年香港社會事件以至中美就香港問題的爭拗升溫後，有資金流出香港的情況。該行預期自1983年起實行的聯滙制度將會維持，雖然市場對港元及聯滙能否維持下去，以及與中港相關的地緣政治擔憂上升，但聯滙並非首次受到挑戰，政府當局維持聯滙的能力及意志仍非常強。

摩通指出，港元有兩項風險值得注意，一是因中國為香港最大的貿易夥伴，倘人民幣大幅貶值將令港元以實質有效滙率計升值；二是香港居民資金持續流出。