香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息終止4連跌，報0.41554厘，較昨日高0.02375厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.12214厘，較昨日低0.00143厘；1星期拆息回升至0.26107厘；兩星期拆息上揚至0.32786厘；3個月拆息回落至0.63768厘。

長息方面，半年期拆息跌至0.86762厘；1年期拆息下跌至1.10429厘。

港滙方面，兌美元持續在7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7501。