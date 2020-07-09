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儲局官員:美國經濟反彈陷停頓

亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，美國經濟反彈陷入停頓。里士滿聯儲總裁Thomas Barkin說，消費者消費行為變保守，企業生意無以為繼。波士頓聯儲總裁羅森格倫認為，經濟復甦步伐或較預期緩慢。不過，聖路易斯聯儲總裁布拉德相信，經濟復甦步伐將保持良好勢頭，今年底前失業率可望回落至7%。

美國確診破300萬宗 佛州深切治療病床爆滿



約翰霍普金斯大學統計，全美已有超過300萬人確診新冠肺炎，得克薩斯及多個南方州份病例劇增，佛羅里達逾50間醫院深切治療病床爆滿。

道指收市反覆升177點 蘋果創新高



科技股推動美股道指曾升219點，但疫情憂慮下反跌73點，收市仍拉升177點或0.68%；標指同樣反覆攀升0.78%。納指保持升勢，緊貼全日高位收市漲1.44%，為今年第25次創新高。蘋果和微軟股價皆升逾2%，蘋果創收市紀錄。

中證監持續加大對場外配資監測力度

中證監稱，將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰，並持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化。

外圍焦點簡訊

￭ 美國白宮顧問庫德洛：中美貿易協議沒有破裂。

￭ 特朗普：美國學校9月若不重開，將暫停聯邦撥款。

￭ 美卿蓬佩奧：竭力阻中國政府通過社交媒體及電訊方式，偷美民眾個人資料。

￭ 前港督彭定康：中國利用新冠疫情欺負其他國家。

￭ 美國聯合航空因應疫情反彈，擬要求3.6萬名美國僱員休假。

￭ 加拿大明年3月底止年度財赤預測修訂至3432億加元，為二戰後最高。

￭ 美滙指數尾段跌0.42%，報96.48；兌歐羅跌0.51%，兌日圓亦回吐0.24%。

￭ 紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1820.6美元，創9年高。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外增565.4萬桶。紐約期油收市反覆升0.7%；布蘭特期油漲0.5%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.67%。英國倒退0.55%；德國挫0.97%；法國回落1.24%。

港滙偏強 金管局再注資42.94億港元

港滙紐約市尾段觸發強方兌換保證，金管局入市承接美元，並沽出42.94億港元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26317，較港高187點；中石油(00857)較港高3%；騰訊(00700)升逾1%。

￭ 恒指夜期收報26275點，高水146點。

￭ 消息稱本港新增至少5宗本地初步確診，包括港泰護老中心一名院友。

￭ 歐康維視生物(01477)IPO獲逾35萬散戶捧場，一手中籤率5%。

￭ 昂納科技(00877)獲提私有化。

￭ 錦欣生殖(01951)遭主要股東減持。

￭ 永盛新材料(03608)考慮分拆RMAA業務主板上市。

￭ 永嘉(03322)考慮分拆高級時裝零售業務上市。

￭ 廣發証券(01776)首6個月淨利潤按年升37.81%。