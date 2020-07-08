香港財經

全球投資管理專業人士協會CFA協會發表報告，在亞太區受訪者中，有一半(50%)認為今次疫情危機，將會令投資管理業界違反專業操守風險增加，比例稍高於全球的45%。

CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩解釋，投資市場波動，前線從業員可能面臨被「捽數」壓力，或未有按客戶風險分析，銷售合適的投資產品，衍生違規銷售風險。

但她認為，各國監管機構自雷曼事件後，都已經加強對金融從業員的監管，例如從業員需要對其客戶和銷售產品有充分認識。CFA協會也一直強調從業員的尊業操守，以維繫外界對整個行業的信任。