香港財經

扎根香港及台北的科技保險公司OneDegree Global推出企業級保險核心系統IXT Core，引領保險公司、代理及經紀迎戰數位市場，協助業者針對顧客的期望更迅速推出創新產品及服務。

IXT Core利用自動化而度身訂造的技術，將傳統保險業模式中所有過程化繁為簡。保險業者透過IXT Core平台及工具，能快速回應現今瞬息萬變的市場，最快更可於數日內推出新產品。在用戶介面上，更可提供即時核保及自動化索償管理，使營運運作更準確及更有效率。