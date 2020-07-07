港元拆息(HIBOR)全線回落。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第三日走低，報0.41893厘，較昨日低0.0025厘，再度創下自2017年9月18日以來新低。
港元隔夜拆息報0.12321厘，較昨日跌0.00036厘；1星期拆息回落至0.25893厘；兩星期拆息下跌至0.30685厘；3個月拆息跌至0.70756厘。
長息方面，半年期拆息下跌至0.91506厘；1年期拆息回落至1.18607厘。
港滙方面，截至上午11時28分，港元兌美元報7.75強方兌換保證。
今日 11:53 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落。
據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息連續第三日走低，報0.41893厘，較昨日低0.0025厘，再度創下自2017年9月18日以來新低。
港元隔夜拆息報0.12321厘，較昨日跌0.00036厘；1星期拆息回落至0.25893厘；兩星期拆息下跌至0.30685厘；3個月拆息跌至0.70756厘。
長息方面，半年期拆息下跌至0.91506厘；1年期拆息回落至1.18607厘。
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