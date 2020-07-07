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本港多宗初步確診 據悉一人來自老人院



本港周一截至下午4時新增17宗確診病例，當中16宗屬於輸入個案。據消息稱，下午4時後新增至少7宗初步確診，其中一宗或成為首宗老人院個案。

港區國安法第43條實施細則周二生效



《港區國家安全法第四十三條實施細則》刊憲並於周二生效。規定警務人員為偵查危害國安罪行，可向裁判官申請手令進入和搜查有關地方進行搜證；在特殊情況下，助理處長級或以上警務人員可授權其人員在無手令的情況下，進入有關地方搜證。

fb暫停處理港府索取用戶數據要求



社交平台Facebook (fb)、Telegram、WhatsApp和Twitter分別暫停處理港府索取用戶數據的要求，待評估國家安全法的影響。

本地焦點簡訊

￭ 港滙強勢，金管局紐約市尾段注入17.44億港元，一日內兩度共提供71.69億港元。

￭ 夜市期指收報26511點，較昨日恒指收市高水172點。

￭ ADR港股比例指數報26524點，較港高184點；滙控(00005)、中石化(00386)、中石油(00857)同騰訊(00700)高逾1%。

￭ 數十人周一晚在觀塘apm商場靜默抗議，警方拘捕8人，涉參與未經批准集結及阻差辦公。

￭ 長實(01113)將軍澳SEA TO SKY上載第5份價單涉209伙，折實平均呎價17185元，折實入場費約1117.1萬元起。

￭ 弘陽服務(01971)周二掛牌，交易資料顯示暗盤收報4.94元，較招股價升19.04%。

￭ 建滔(00148)料中期純利按年降約25%至30%。

￭ 耀才證券(01428)料首3個月稅後純利按年增約53%。

￭ 海底撈(06862)料半年盈轉虧。

新債王憂美元崩潰 科技股爆煲



「新債王」岡拉克稱，美國為抗疫而大增財政開支，勢必導致美滙下滑；一旦美元崩潰，美國對國際金融體系的主導力量將會消失。他亦擔心美國科技股熱潮有爆破危險。

亞馬遜Netflix撐納指創新高 道指高收459點



中港股市顯著造好，美國經濟數據亦不俗，企業又傳來併購消息，帶動美股道指曾升470點，收市仍漲459點或1.78%。四大科技巨企股價齊破頂，亞馬遜高收5.86%，Netflix抽高3.55%，蘋果和微軟都躍升逾2%，帶動納指曾升2.5%，收市仍漲2.21%，創即市及收市新高。標指升1.59%。

外圍焦點簡訊

￭ Markit美國6月服務業PMI和綜合PMI同樣報47.9，均較預期及初值好；ISM非製造業指數攀上57.1，遠勝預測。

￭ 美國支薪保障計劃(PPP)共向企業支付5214億美元抗疫貸款，避免企業撤減5110萬職位。

￭ Uber以換股方式收購送餐平台Postmates，涉26.5億美元(約206.7億港元)。

￭ 美滙尾段跌0.40%，報96.79；兌日圓回吐0.13%。歐羅兌美元美市尾段漲0.52%。

￭ 紐約期金收市回升0.2%，每盎斯報1793.5美元。

￭ 紐約期油先升後回，收市跌0.05%；布蘭特期油曾升1.41%，收市漲0.7%。

￭ 歐股Stoxx 600指數高收1.58%；英、德、法股升幅介乎1.49%至2.09%。

￭ 美國白宮幕僚長梅多斯：特朗普擬就一系列行政命令，涉中國、製造業、移民及處方藥價。

￭ 中印邊界問題特別代表通電話，就緩和當前事態達成積極共識。

￭ 新浪獲New Wave每股41美元私有化提議。