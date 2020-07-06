香港財經

政府公布，財政司司長陳茂波根據行政長官轉授的權力，委任杜淦堃及再度委任林振宇出任證監會非執行董事。他們的兩年任期將由下月1日開始。

陳茂波表示，杜淦堃在證券及規管事務，以及銀行及金融糾紛範疇擁有豐富經驗，有信心他將為證監會的工作作出寶貴貢獻。林振宇在任期內就促進證監會的機構管治和其他事務提出不少建設性的意見，期待他繼續支持證監會的工作。

他補充，感謝即將卸任的非執行董事王鳴峰，在過去6年對證監會的工作作出積極貢獻，有助提升證監會作為注重市場質素的監管機構的角色。