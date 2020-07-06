香港財經 港股直擊 即巿股評

投行富瑞認為，在多重利好因素疊加之下，對港股恒生指數保持樂觀看法，預計年底將漲至3萬點，較現水平仍有約15%潛在升幅。

富瑞環球股票策略師Sean Darby在報告中稱，香港存在多種因素，難以確定哪一個最具影響力。在貨幣方面，流動性因為聯儲局史無前例的量寬而增強，港元處於強方水平，3個月拆息由年初至今處於下行趨勢，尚無證據顯示資金外流。

他說，大部分個股距離其52周高位仍有點遠，但投資者似乎忽略了一個事實，就是過去一個月已有18家公司上調盈利預估，比例是3個月期間最高。