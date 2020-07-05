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Now TV指Fox Sports評述員陳恩能言論不恰當

電訊盈科(00008)周日發表聲明，表示旗下Now TV就Fox Sports評述員陳恩能，於當日Fox Sports亞洲頻道一級方程式賽事旁述過程中所作出的若干言論，深表憤怒及遺憾，認為其言論極不恰當兼帶有歧視及誤導成份。

聲明稱，有關言論絕不代表Now TV立場，為此向受到冒犯的觀眾致歉。Now TV並已經向Fox Sports表達不滿，要求對方立即正視及交代有關事件。

Now TV表示，由於收到觀眾投訴，因此發出聲明。據了解，陳恩能的言論涉及疫情。

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