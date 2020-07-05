香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌上表示，現金發放計劃自6月21日開始接受登記以來，運作暢順，至今累計收到約576萬個登記，其中超過八成是以電子方式經銀行登記，而當中的約六成是透過網上銀行形式登記。

在6月份內已進行電子登記的430萬名市民可由明天開始在兩、三天內分批收到款項。而7月起透過銀行做電子登記的市民，亦會在登記後約一周便可收到款項。至於透過書面形式登記的市民，亦會在本月稍後及下個月內陸續收到款項。

陳茂波說，可以預期，單計本周將有超過400億元的資金發放到市民的賬戶，隨後登記的市民亦會陸續收到錢。這筆資金相信對消費有一定刺激作用，也會有外溢效應，帶動對其他服務行業的需求。

他又指出，現時本港每月的零售銷售總值約為270多億元，餐飲業每月平均收益約為70多億元。因此，數百億元的額外資金，即使僅部分流入市場，也能發揮作用。對食肆、零售商及企業來說，未來兩個月可說是「消費黃金檔期」，對刺激本港經濟和穩住就業，起着重要的支撐作用。

陳茂波稱，或許有人會認為數百億元的資金在存入市民的賬戶後，未必都全數流入市場，或會減弱其對經濟提振的程度。然而，消費者心理往往是受到氣氛與信心的左右。而政府現金發放計劃提供的款項可望發揮催化作用，營造良好的消費氛圍，也有助穩住信心。

他提到，隨着兩輪防疫抗疫基金及《財政預算案》中合共2900億元的紓困措施陸續落實到目標行業和巿民的身上，配合社會安全穩定，以及外圍環境持續改善，在今年稍後有望能看到經濟復甦的曙光。