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福西:新冠病毒或已變種 傳染力更強



據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診病例單日新增逾5.47萬宗。白宮首席傳染病專家福西稱，新冠病毒或已變種，傳染能力有所增強。

新債王料美股V形反彈機會微 經濟復甦需一年



「新債王」岡拉克相信，美國經濟不太可能出現V形反彈，經濟復甦至少需時一年。另外，特朗普透露下一階段經濟刺激計劃已展開。財長努欽稱，新紓困法案擬發放更多救助支票。

道指漲469點後升幅收窄 收市反彈92點



美國非農新增職位及失業數字都大幅勝預期，道指曾飆469點。不過，美國單日新增確診宗數歷來最多，原本股價飆逾4%的波音高位滑落，幾乎蒸發所有升幅，道指都輾轉回順，收市只漲92點或0.36%。納指曾抽升1.53%，創即市新高見10310點，收市只升0.52%報10207點，仍創收市紀錄新高；標指則彈0.45%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國非農職位6月新增480萬個，較估計多近五成；失業率回落至11.1%。上周首次申領失業救濟人數降至142.7萬，高於估計；續領人數增加5.9萬，報1930萬。貿易赤字5月擴大9.7%，至546億美元，多過預期，主要因為出口按月跌4.4%，對華貿赤升7.3%。工廠訂單5月升0.8%，遜預期。

￭ 美國得州規定，有逾20宗確診個案的郡縣，居民公眾場合須強制戴口罩。

￭ 藥廠Moderna據報押後新冠疫苗新一輪測試數周。

￭ 疫情蔓延令避險意識抬頭，美元兌歐羅尾段揚0.11%；美滙靠穩。

￭ 紐約期金收市漲0.6%，每盎斯報1790美元。

￭ 美國原油庫存大減，紐約期油及布蘭特期油收市都升逾2%。

￭ 德國股市收市漲2.84%，法股揚升2.49%，英股高收1.34%。

￭ 白宮顧問庫德洛稱美國對中國非常不滿，將有出口限制措施。

美參院通過《香港自治法案》 將交由特朗普決定



美國參議院通過《香港自治法案》，將交由總統特朗普審議。由於眾議院早前通過的版本與參議院通過的有少許不同，因此參議院本次再審理，並以口頭方式一致通過。

政府:「光復香港」具港獨或顛覆國家政權含意



政府發言人發表聲明稱，「光復香港 時代革命」口號在今時今日有港獨、或將香港特區從中國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報25121點，低水3點。

￭ ADR港股比例指數報25104點，較香港低19點；騰訊(00700)較港低0.3%。

￭ 萬科企業(02202)上半年合同銷售按年降4.05%。

￭ 上汽香港向神州租車(00699)兩股東共購入28.9%股權。

￭ 中國電力(02380)夥吉林電力等組合營，合資註冊資本13億人民幣。

￭ 中播(00471)配售新股，集資2270.64萬元。

￭ 耀萊(00970)以每股0.2元向股東王強配售新股，集資1.35億元。

￭ 銷售文件披露，維亞生物(01873)配售新股，籌10.6億至10.92億元。

￭ 盈信(00015)獲提私有化。

￭ 金茂酒店(06139)料不作中期分派。

￭ 前香港眾志常委羅冠聰在社交媒體證實已離港，會專注國際連結、民間外交工作。